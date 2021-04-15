В НАТО категорично ответили на введенные Штатами санкции против России

Политика

Североатлантический альянс целиком и полностью поддержал решение властей Соединенных Штатов Америки о введении против России новых санкций.

«Союзники по НАТО поддерживают Соединенные Штаты и солидарны с ними после их объявления 15 апреля о мерах реагирования на дестабилизирующую деятельность России», – говорится в заявлении НАТО.

Союзники готовы предпринимать любые действия, ради сохранения безопасности альянса и убеждены в том, что сейчас необходимо работать сообща, поскольку предугадать следующий шаг российских властей не представляется возможным, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось о том, что Штаты ввели санкции против 16 организаций и 16 физлиц, имеющих российское гражданство.