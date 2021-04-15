Новости – Политика
Политика
В НАТО категорично ответили на введенные Штатами санкции против России
15 апреля, 2021 15:55
1 мин
1 мин
Pixabay
Североатлантический альянс целиком и полностью поддержал решение властей Соединенных Штатов Америки о введении против России новых санкций.
«Союзники по НАТО поддерживают Соединенные Штаты и солидарны с ними после их объявления 15 апреля о мерах реагирования на дестабилизирующую деятельность России», – говорится в заявлении НАТО.
Союзники готовы предпринимать любые действия, ради сохранения безопасности альянса и убеждены в том, что сейчас необходимо работать сообща, поскольку предугадать следующий шаг российских властей не представляется возможным, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось о том, что Штаты ввели санкции против 16 организаций и 16 физлиц, имеющих российское гражданство.
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку