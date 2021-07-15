В наплыве нелегальных мигрантов из Беларуси в Литву оказалась виновата Россия
Россия причастная к наплыву нелегальных мигрантов в Литву и использует обострившуюся ситуацию в Афганистане в своих интересах. Такое мнение высказал глава литовского МИД Габриелюс Ландсбергис.
Он считает, что власти РФ могут курировать беженцев из стран Ближнего Востока и Африки, которые приезжают в Беларусь и пытаются незаконно пересечь границу с Литвой.
«С тех пор, как западные войска начали покидать Афганистан, появилась вероятность огромных миграционных потоков, которые мы уже наблюдаем», — отметил он.
На резкое заявление литовского министра уже отреагировало министерство иностранных дел РФ. В ведомстве завялили, что обвинения Ландсбергиса являются голословными. Также российский МИД отметил, что «не проходит и дня, чтобы литовские власти не отметились антироссийскими выпадами», передаёт Lenta.ru.
Ранее журналисты-расследователи выяснили стоимость "тура" до литовской границы для мигрантов.