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В «Нафтогазе» хлопают в ладоши: расширены санкции США против «Северного потока-2»

Дмитрий Байков
21 октября, 2020 08:40
1 мин
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фото: Flickr

Украинская компания «Нафтогаз» выразила поддержку решению США расширить санкции против «Северного потока-2».

В пресс-службе «Нафтогаза» заявили, что поддерживают санкционную политику США, направленную против «Северного потока-2». Также в компании выразили готовность тесно сотрудничать со своими партнерами в Вашингтоне и Брюсселе, чтобы не допустить завершения строительства трубопровода, пишет «РИА Новости».

Ранее США приняли решение расширить санкции против газопровода «Северный поток-2». Ограничения коснутся компаний, которые помогают в модернизации или установке оборудования на судах для укладки трубопровода, а также финансировании проекта.

темы
США
Украина
Россия
санкции
Северный-поток-2
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