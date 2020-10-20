США не могут остановиться: санкции против «Северного потока-2» расширены

Nord-stream2.com

США приняли решение расширить санкции против газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщается на сайте Госдепартамента.

Ограничения коснутся компаний, которые помогают в модернизации или установке оборудования на судах для укладки трубопровода, а также финансировании проекта. В Госдепе заявили, что вместе с Минфином готовы «использовать весь спектр санкционных возможностей», чтобы остановить строительство «Северного потока-2», сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Ранее комитет постоянных представителей государств Евросоюза согласовал санкции в связи с делом оппозиционного политика Алексея Навального.