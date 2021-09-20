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Политика
В Москве стянули автозаки из-за планируемого митинга КПРФ против результатов выборов
20 сентября, 2021 13:11
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Dmitry Golubovich/Russian Look/globallookpress
На Пушкинской площади в Москве заметили автозаки. Здесь планируется митинг КПРФ против результатов думских выборов.
Об автозаках на площади написало агентство URA.RU в своем Telegram. Автозаки стоят на проезжей части за ограждением.
Ранее коммунисты подали заявку на проведение митингов 20 и 21 сентября. Согласованы ли они, в партии не знают.
Сегодня стало известно, что кандидаты в Госдуму из «путинского» списка намерены отказаться от мандатов.
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