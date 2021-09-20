Новости – Политика
Политика
Шойгу, Лавров и Проценко намерены отказаться от завоеванных на выборах мандатов
20 сентября, 2021 11:16
1 мин
1 мин
Kremlin Pool/Global Look Press
Министр обороны России Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров и главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко намерены отказаться от завоеванных на выборах в Госдуму мандатов. Об этом сообщили три информированных источника.
Как пишет «Интерфакс», потенциально в нижней палате парламента окажутся детский омбудсмен Анна Кузнецова и глава фонда «Талант и успех» Елена Шмелева.
Эти кандидаты составляли пятерку партии «Единая Россия» по федеральному округу. Их предложил президент России Владимир Путин. Глава государства заявлял, что идти или не идти в Госдуму - выбор самих кандидатов.
Ранее сообщалось, что Шойгу и Лавров не пришли в штаб «Единой России» после выборов. Причина непоявления не называлась.
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости