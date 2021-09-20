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Политика
Медведев, Шойгу и Лавров не пришли в штаб «Единой России» после выборов. Частично известно почему
20 сентября, 2021 09:27
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
У председателя «Единой России» Дмитрия Медведева ухудшилось самочувствие. Это стало причиной того, что глава партии не приехал в штаб по завершении думских выборов.
О здоровье Медведева рассказал секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Он прокомментировал «Интерфаксу» состояние здоровья политика: «Он приболел, у него сильный кашель...».
После выборов в штаб не пришли и другие кандидаты, предложенные президентом России Владимиром Путиным. Не было министра обороны Сергея Шойгу и главы МИД Сергея Шойгу.
Сам Путин уже неделю находится на самоизоляции из-за вспышки коронавируса в своем окружении. Он говорил, из-за кого ушел на карантин.
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