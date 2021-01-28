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В Москве обнаружили скрытое в декларациях тайное «гнездо» Кадыровых

Лилия Караева
28 января, 2021 11:32
3 мин
Лилия Караева
28 января, 2021 11:32
3 мин
Рамзан Кадыров
Vk.com/ramzan

Родственники главы Чеченской республики Рамзана Кадырова владеют недвижимостью премиум-класса в Москве. Роскошные квартиры не указаны в декларациях, хотя по закону такая недвижимость может стоить госслужбы - их владельцы высокопоставленные чиновники, которые обязаны ежегодно раскрывать сведения о доходах и имуществе.

Об этом пишут «Важные истории». В распоряжении издания есть выписки из Росреестра о том, что родственники Кадырова имеют квартиры в жилом комплексе «Соколиное гнездо» на Ленинградском проспекте в Москве.

Старшая сестра Кадырова Зарган, занимающая пост помощника главы республики по дошкольному образованию, с 2004 года владеет квартирой площадью 131,7 квадратных метров. Ее муж Рамзан Черхигов - министр транспорта и связи Чечни - не указывал квартиру жены в декларациях.

Другая сестра Кадырова - Зулай, занимающая пост заместителя управляющего делами главы и правительства Чечни, в 2005 году приобрела пентхаус в «Соколином гнезде» площадью 167,7 квадратных метров, а в 2011-м купила там квартиру 88,4 квадратов, но потом передала ее племяннику. В декларациях Зулай нет сведений о пентхаусе.

Зулай замужем за Салманом Закриевым - первым заместителем председателя Парламента Чечни. Он впервые указал пентхаус жены в декларации за 2018 год, хотя семья владеет им с 2005-го.

В жилом комплексе есть недвижимость племянника Кадырова - Ибрагима Закриева. В 2018 году он занял пост мэра Грозного. В 2020 году Закриева повысили: он стал руководителем администрации главы и правительства республики, а позже и вице-премьером правительства и министром сельского хозяйства Чеченской республики. В декларациях нет упоминания о московской недвижимости.

В «Соколином гнезде» есть квартира у двоюродного брата Кадырова - Турпал-Али Ибрагимова. Он возглавляет администрацию Шалинского района Чечни и секретариат местного отделения «Единой России», но недвижимость тоже не декларирует.

Ранее Росреестр удалил из базы сведения о недвижимости главы МВД Владимира Колокольцева.

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