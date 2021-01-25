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Безопасность дорогим домам: Росреестр удалил из своей базы недвижимость главы МВД

Лилия Караева
25 января, 2021 12:20
2 мин
Лилия Караева
25 января, 2021 12:20
2 мин
Владимир Колокольцев
Мвд.рф

Росреестр скрыл недвижимость высокопоставленных сотрудников МВД - главы ведомства Владимира Колокольцева, его заместителя Игоря Зубова и представителя полиции Ирины Волк. Ранее из Федеральной государственной информационной системы Единого государственного реестра недвижимости, которой в основном пользуются журналисты, исчезли данные о дорогих домах и участках руководства ФСБ, Минобороны, премьер-министра России Михаила Мишустина, главы «Роснефти» Игоря Сечина.

На это обратило внимание издание «Важные истории». По его данным, Росреестр скрыл предполагаемую недвижимость Колокольцева.

Речь идет о гараже на 17 квадратных метров и таком же участке в Люберцах, доме и участке в деревне Шевелкино недалеко от Балашихи, участке более 100 соток в элитном поселке Заречье в Одинцовском районе. Ему же может принадлежать участок в лесу рядом с дачным поселком «Ветеран» в Домодедове.

На вопросы издания глава МВД не ответил.

По закону, Росреестр скрывает владельцев недвижимости, если их здоровью, жизни и имуществу угрожает опасность. В перспективе Госдума примет документ, который позволит скрывать информацию о высокопоставленных лицах при вступлении в должность. Пока законопроект принят в первом чтении.

Ранее Росреестр засекретил элитную недвижимость генпрокурора Игоря Краснова.

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недвижимость
Росреестр
Владимир Колокольцев
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