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Политика
В Москве не согласовали митинг отобравшей у «Единой России» два региона партии
20 сентября, 2021 14:58
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Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press
Московские власти не согласовали митинг КПРФ против результатов выборов в Госдуму. Ранее стало известно, что партия «отобрала» у «Единой России» два региона, победив на выборах в Якутии и Ненецком автономном округе.
В заявках на митинги были указаны даты 20, 21 и 25 сентября. В каждом мероприятии планировалось участие до 5 тысяч человек.
Как пишет РИА Новости, причина отказа - «складывающаяся эпидемиологическая обстановка». В ответе мэрии говорится, что в городе «действует запрет на проведение публичных мероприятий».
Ранее КПРФ отказалась признавать результаты онлайн-голосования. Лидер партии Геннадий Зюганов будет настаивать на расследовании.
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