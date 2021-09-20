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Политика
«Халтура»: КПРФ отказывается признавать результаты онлайн-голосования и настаивает на расследовании
20 сентября, 2021 13:52
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Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press
Коммунистическая партия России не верит результатам онлайн-голосования в Москве. Лидер партии Геннадий Зюганов будет настаивать на проведении расследования.
По словам первого заместителя председателя ЦК КПРФ Юрия Афонина, кандидаты от партии уверенно шли к победе на думских выборах в одномандатных округах столицы, однако им не удалось одержать стать первыми из-за введённого властями дистанционного голосования. Зюганов и вовсе считает данный вид избрания депутатов «халтурой», передаёт ТАСС. Кроме того, он обратился к сторонникам с просьбой «защищать результаты выборов как подольские курсанты защищали Москву».
Ранее стало известно о том, что в Москве к Пушкинской площади подъехали автозаки в ожидании бунтующих коммунистов.
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