В Москве арестованных на акциях протеста запирают по 28 человек в восьмиместной камере

Политика

В спецприемнике для мигрантов Сахарово в Москве происходит настоящий коллапс. Доставленных туда протестующих размещают в восьмиместных камерах по 28 человек.

Внутри есть двухъярусные железные кровати без матрасов. После 16 часов ожидания в автозаке арестованных так и не накормили.

Ранее автобусы с людьми подолгу стояли у изолятора. В салоне было холодно, арестованных выводили по нужде на улицу только после настойчивых просьб, пишет «Медиазона».

ФСИН никак эту информацию не комментировала.

О бесчеловечном отношении к арестованным сообщалось 4 февраля. В тот день вышло видеообращение, записанное задержанными. В нем люди описали условия, в которых вынуждены находиться, и попросили помощи.