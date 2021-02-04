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В Москве арестованных на акциях протеста запирают по 28 человек в восьмиместной камере

Лилия Караева
4 февраля, 2021 09:23
1 мин
Лилия Караева
4 февраля, 2021 09:23
1 мин
СИЗО
Militaryarms.ru

В спецприемнике для мигрантов Сахарово в Москве происходит настоящий коллапс. Доставленных туда протестующих размещают в восьмиместных камерах по 28 человек.

Внутри есть двухъярусные железные кровати без матрасов. После 16 часов ожидания в автозаке арестованных так и не накормили.

Ранее автобусы с людьми подолгу стояли у изолятора. В салоне было холодно, арестованных выводили по нужде на улицу только после настойчивых просьб, пишет «Медиазона».

ФСИН никак эту информацию не комментировала.

О бесчеловечном отношении к арестованным сообщалось 4 февраля. В тот день вышло видеообращение, записанное задержанными. В нем люди описали условия, в которых вынуждены находиться, и попросили помощи.

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