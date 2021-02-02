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Участники воскресных протестов жалуются на бесчеловечное обращение

Лилия Караева
2 февраля, 2021 10:44
2 мин
Лилия Караева
2 февраля, 2021 10:44
2 мин
Автобус с задержанными
Фото «Русская планета»

В Москве и Санкт-Петербурге выстроились очереди из автозаков с арестованными после митингов 31 января. Люди жалуются, что их не кормят, не поят и не пускают в туалет.

Очереди из автозаков встали перед спецприемником для мигрантов в деревне Сахарово в Москве. В Санкт-Петербурге микроавтобусы с арестованными стоят у спецприемника на Захарьевской улице.

В Москве полиция не проводит людей внутрь, объясняя, что нет мест. Ночью 2 февраля у спецприемника стояли 8 автобусов. Около 6 утра появилось видео, записанное задержанными - в нем содержится просьба о помощи.

«Мы, задержанные 31 января на мирной акции протеста, просим помощи и внимания общественности на бесчеловечные условия, в которых мы вынуждены находиться. С момента задержания прошло более 40 часов, и мы до сих пор подвергаемся пыткам. Фактически еще ни разу нас не кормили. Последние девять часов мы находимся в автобусе, где людей вынуждают находиться стоя. Мы лишены возможности двигаться, у нас нет воды, нас не водят в туалет», - говорится в видеообращении.

В Петерберге за один час проводят примерно 3 человека, сообщает «ОВД-Инфо». Люди жалуются на холод. Задержанных предупредили, что из-за нехватки мест их могут посадить вместе с обвиняемыми по уголовным делам.

Ранее западные СМИ пришли к одному выводу после второго уик-энда протестов в России.

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протесты
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