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В московском «Внуково» начали задерживать журналистов и сторонников Навального

Анастасия Красильникова
17 января, 2021 18:35
1 мин
Фото
Фото: biletik.aero

В московском аэропорту «Внуково» задержали, как минимум, восемь человек, прибывших туда в связи с возвращением политика Алексея Навального в Россию. Лайнер, на борту которого находится оппозиционер, должен приземлиться в столице около 20 часов (мск).

По данным проекта «ОВД-Инфо», к данному моменту были задержаны: корреспондент «Новой газеты» Влад Докшин, сотрудники Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, Руслан Шаведдинов, Анастасия Катедова и Илья Пахомов, а также один из осужденных по «Московскому делу» Константин Котов, юрист ФБК Алексей Молокоедов, журналист «Росдержавы» Андрей Орел.

В беседе с «МБХ медиа», Шаведдинов заявил, что сотрудники правоохранительных органов задержания никак не объяснили.

«Выкрутили руки и повели в автозак — вот и все объяснение. Мы стоим около входа в аэропорт, буквально 500 метров нас проволокли. Пытались отобрать телефоны сотрудники полиции, у меня он пока сохранился», - рассказал молодой человек.

По его словам, в автозаке находится уже 10 человек. Кто эти люди пока неизвестно.

темы
Москва
Алексей Навальный
оппозиция
Журналисты
задержание
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