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Политик Алексей Навальный вместе со своей супругой Юлией благополучно сел в самолет из Берлина в Москву. С учетом задержки из-за буйного пассажира, лайнер должен приземлиться в столичном аэропорту «Внуково» в 19.43 (мск).

По данным издания Deutsche Welle, до трапа самолета российского оппозиционера споровождали сотрудники берлинских спецслужб. На борту воздушного судна находится порядка 30 представителей СМИ.

Напомним, 20 августа Навальному стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. Воздушное судно посадили в Омске. Навальный два дня провел в омской больнице, затем его перевезли в Берлин. До 7 сентября политик находился в коме. Военные токсикологи установили, что оппозиционер был отравлен веществом из группы «Новичок». Москва отрицает свою причастность к случившемуся.