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Политика
В мире нашли Нарнию и у нее даже оказался президент
23 июня, 2021 07:34
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Pixabay
Бывший лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо больше не представляет опасности для властей республики.
Как заявил глава МИД Боливарианской страны Хорхе Арреаса, жители Венесуэлы уже забыли, как зовут «этого господина».
«Сеньор не существует в Венесуэле, им тут никто не интересуется. То, что одни правительства думают, что президент Нарнии существует, а другие, что нет, это не имеет никакого значения для нас», - заявил дипломат, чьи слова передают «Известия».
Ранее Венесуэла открылась для российских туристов. Первый рейс между Россией и Венесуэлой открылся в мае этого года.
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