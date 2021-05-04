Новости – Политика
Политика
Еще одну страну открыли для российских туристов
4 мая, 2021 03:32
1 мин
1 мин
pixabay.com
Запущены рейсы между Россией и Венесуэлой.
3 мая в аэропорту Каракаса приземлился самолет из Москвы. На борту лайнера находились 90 пассажиров — блогеры, журналисты и инвесторы.
«При соблюдении всех протоколов санитарной безопасности сегодня в Боливарианскую Республику прибыл первый рейс авиакомпании Conviasa по маршруту Каракас — Москва, — сообщил министр туризма Венесуэлы Али Падрон.
Планируется создать два маршрута Каракас - Москва» и Нуэва-Эспарта — Москва. Перелеты займут 11 и 13 часов соответственно. Полеты будет выполнять венесуэльская авиакомпания Conviasa, сообщает телеканал «360».
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку