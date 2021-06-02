В МИД Украины перешли к угрозам в адрес Беларуси из-за возможных маршрутов «Белавии»
Украина предупредила Беларусь о введении санкций после открытия авиарейсов в Крым. Ранее президент республики Александр Лукашенко обратился к главе России Владимиру Путину с просьбой подумать над решением этого вопроса.
В МИД Украины заявили, что «зафиксировали для себя высказывания господина Лукашенко об обращении к России и Путину с возможным открытием авиарейсов в оккупированный Крым».
Заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова сказала «Укринформу»: «Если хоть один самолет белорусской авиакомпании окажется на территории оккупированного Крыма, санкции будут неизбежны со всеми негативными последствиями».
Чиновница указала, что вся ответственность за санкции государств в отношении Беларуси и неудобства, в которые попали белорусы, лежит на Лукашенко. Она назвала решение Украины ограничить воздушное сообщение с Беларусью вопросом безопасности.
Напомним, Лукашенко попросил Путина помочь «Белавии» попасть в Крым через Россию.