В Литве задумались высылке российских дипломатов из солидарности с Чехией

Политика

Власти Литвы рассматривают возможность высылки российских дипломатов из посольства в Вильнюсе. Об этом заявила советник президента республики Аста Скайсгирите.

По ее словам, сейчас по дипломатическим каналам идет обсуждение с союзниками, как лучше всего выразить солидарность с Чехией.

Скайсгирите также отметила, что президент Литвы Гитанас Науседа полностью поддерживает действия Праги в отношении России, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что сегодня российский МИД вызовет посла Чехии, с которым пройдет «конкретный разговор». Об этом заявила официальный представитель дипломатического ведомства РФ Мария Захарова.

Европу раздирают противоречия. Кто вбил клин?

Европейский союз расколот не только в вопросе санкций, но также и по вопросам поставок вакцин и экономики. Это отражается в такой разной политике стран ЕС по отношению к России.

Об этом в интервью «Русской планете» рассказал немецкий аналитик, научный директор Германо-российского форума Александр Рар.