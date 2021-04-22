Политика
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба». Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан иностранным агентом.
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Политика
Русская планета
Политика

В Литве задумались высылке российских дипломатов из солидарности с Чехией

Дмитрий Байков
22 апреля, 2021 11:36
2 мин
Дмитрий Байков
22 апреля, 2021 11:36
2 мин
Pixabay
Pixabay

Власти Литвы рассматривают возможность высылки российских дипломатов из посольства в Вильнюсе. Об этом заявила советник президента республики Аста Скайсгирите.

По ее словам, сейчас по дипломатическим каналам идет обсуждение с союзниками, как лучше всего выразить солидарность с Чехией.

Скайсгирите также отметила, что президент Литвы Гитанас Науседа полностью поддерживает действия Праги в отношении России, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что сегодня российский МИД вызовет посла Чехии, с которым пройдет «конкретный разговор». Об этом заявила официальный представитель дипломатического ведомства РФ Мария Захарова.

Европу раздирают противоречия. Кто вбил клин?

Европейский союз расколот не только в вопросе санкций, но также и по вопросам поставок вакцин и экономики. Это отражается в такой разной политике стран ЕС по отношению к России.

Об этом в интервью «Русской планете» рассказал немецкий аналитик, научный директор Германо-российского форума Александр Рар.

Поделиться
ТЕГИ
Литва
Чехия
Политика
Дипломатия
Россия
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
2 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!