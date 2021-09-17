В Кургане всем проголосовавшим выдают арбузы — избиратели готовы стоять в очереди целый час
В Кургане 2020 человек пришли на избирательный участок в спорткомплекс «Зауралец» с целью выразить свою гражданскую позицию, ну и подарочек получить. Как оказалось, каждому избирателю после голосования выдают по арбузу.
УИК под 876-м номером забит людьми, которые стоят в очереди по часу, лишь бы утащить заветный символ жаркого лета домой. Социальную дистанцию, судя по фотографиям, мало кто соблюдает.
«Как вам это Роспотребнадзор? Устроили столпотворение. Меры безопасности, средства защиты?», — задается вопросом экс-координатор местного «Штаба Навального»* Михаил Кузовков.
Он подчеркнул в своём аккаунте во «ВКонтакте», что кто-то потратил на подарки в виде арбузов около 400 тысяч рублей. Кто именно, «будем разбираться».
Ранее сообщалось о том, что в Петербурге председатели УИКов стали выгонять всех на улицу якобы для проветривания помещения.
*«Штаб Навального» - НКО-иноагент, признан в РФ экстремистской организацией.