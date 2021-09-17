В Петербурге председатели УИКов выгоняют людей на улицу для «проветривания помещения»
В Санкт-Петербурге на избирательных участках №№ 370, 371 и 375 Выборгского района председатели УИКов самовольно ввели новое «антикоронавирусное правило». Каждые два часа они выгоняют на улицу членов избирательный комиссий с правом совещательного голоса (ЧСГ), наблюдателей и избирателей, аргументируя это тем, что помещение необходимо проветрить.
Известно, что Роспотребнадзор не требовал проводить подобные мероприятия при подготовке и проведении выборов, кроме того, ни в одном российском законе такая необходимость не прописана. В связи с этим местное отделение партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» написало жалобу в петербургский горизбирком с просьбой как можно скорее отчитать председателей вышеупомянутых УИКов и устранить практику удаления из помещения избирателей и тех, кто имеет право находиться там на протяжении всего дня голосования, говорится на сайте справедливороссов.
Ранее стало известно о том, что портал видеонаблюдения не позволяет фиксировать нарушения.