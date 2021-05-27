В Кремле с сожалением отметили отсутствие возможности «проявлять политическую мудрость» президенту Польши

Политика

В Кремле плохо относятся к риторике польского лидера Анджея Дуды. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Президент Польши Анджей Дуда в ходе визита в Грузию резко высказался о России. Его слова прокомментировал Песков.

Песков заявил, что риторика польского президента нам не нравится «и мы ее не приемлем». Представитель Кремля подчеркнул, что «Россия - это дружелюбная страна», при этом сильная, уверенная в себе и поэтому абсолютно самостоятельная.

«И мы сожалеем, что ненависть к нашей стране, к сожалению, застилает глаза у некоторых польских политиков, в том числе у президента, и не дает возможности им проявлять политическую мудрость», - цитирует Пескова «РИА Новости».

Президент Польши Анджей Дуда нехорошо обозвал Россию.