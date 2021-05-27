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Политика
Президент Польши Анджей Дуда нехорошо обозвал Россию
27 мая, 2021 08:23
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Pixabay
Президент Польши Анджей Дуда в ходе визита в Грузию резко высказался о России. Он также обвинил Москву в агрессивных действиях и нарушении международного права
«Россия - ненормальная страна, это страна-агрессор», - заявил Дуда. Он добавил, что политика Москвы «требует решительных действий со стороны международного сообщества». Польский президент пообещал поднять это вопрос на сессиях Генассамблеи ООН и площадках ОБСЕ, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
Польша срочно созывает совещание Вышеградской группы. Обсуждать будут Россию.
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