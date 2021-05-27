Президент Польши Анджей Дуда нехорошо обозвал Россию

Политика

Президент Польши Анджей Дуда в ходе визита в Грузию резко высказался о России. Он также обвинил Москву в агрессивных действиях и нарушении международного права

«Россия - ненормальная страна, это страна-агрессор», - заявил Дуда. Он добавил, что политика Москвы «требует решительных действий со стороны международного сообщества». Польский президент пообещал поднять это вопрос на сессиях Генассамблеи ООН и площадках ОБСЕ, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Польша срочно созывает совещание Вышеградской группы. Обсуждать будут Россию.