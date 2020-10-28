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Кремль раздражен поведением Лукашенко. Путин больше не общается с ним по телефону

Лилия Караева
28 октября, 2020 14:58
1 мин
Александр Лукашенко и Сергей Нарышкин
President.gov.by

В Кремле раздражены поведением президента Беларуси Александра Лукашенко. Глава России Владимир Путин перестал сам звонить ему по телефону.

Позицию Москвы о реформе Конституции, новых выборах и прочем стал доносить директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Он летает в Беларусь раз в несколько дней, обратил внимание один из Telegram-каналов со ссылкой на источник.

У Лукашенко, который стремится остаться у власти подольше, есть неделя, чтобы образумиться. В противном случае Нарышкин может начать встречи с лидером оппозиции Беларуси Светланой Тихановской, которую Москва якобы готова какое-то время открыто поддерживать.

Ранее Тихановская заявляла, что считает целесообразным приглашение Путина в качестве посредника на переговорах белорусской оппозиции и властей.

темы
Владимир Путин
политика
Александр Лукашенко
скандал
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