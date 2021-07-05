В Кремле рассказали об управляющих руководством Киева нацистах и бандеровцах
В официальной резиденции президента России Владимира Путина расставили все точки над «i» в вопросе отношения властей РФ к руководству Украины. Ранее журналист Владимир Соловьев заявил о том, что Кремль считает управленцев республики бандеровцами. Пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков решил внести ясность в эту тему.
«С тем, что сторонники нацизма и бандеровцы в почете, вряд ли кто-то сможет спорить. Они там есть, и они оказывают огромное влияние на общественную и внутриполитическую жизнь Украины», – заявил Песков, добавив при этом, что в Кремле никто никогда не называл руководство республики бандеровцами, такое мнение всего лишь выразил телеведущий.
Кстати, о Соловьеве. Песков посчитал важным обратить внимание на «тонко чувствующего экспертную мысль» журналиста, поскольку именно этот «дар» позволяет Соловьеву выступать со скандальными заявлениями, передает ТАСС.
Ранее Дмитрий Песков призвал уверовать в независимость Беларуси.