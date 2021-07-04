Новости – Политика
Политика
Дмитрий Песков призвал уверовать в независимость Беларуси
4 июля, 2021 15:28
1 мин
1 мин
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков решил напомнить – несмотря на активное развитие двусторонних российско-белорусских отношений, возглавляемая Александром Лукашенко страна все-таки является суверенной.
«Несмотря на то, что у нас союзное государство, Беларусь, все-таки, суверенная страна», – заявил представитель Кремля, призвав с уважением относиться к обособленности республики.
Он добавил также, что в России действительно ждут приезда Лукашенко. Вероятнее всего, встреча глав государств состоится в Крыму, передает Sputnik Беларусь.
Ранее депутат Госдумы обратился к президенту РБ с требованием ответить на вопрос «Чей Крым?»
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку