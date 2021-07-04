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Политика
Депутат Госдумы РФ потребовал ответа от Александра Лукашенко на вопрос «Чей Крым?»
4 июля, 2021 11:23
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Kremlin Pool/Global Look Press
В нижней палате парламента ждут приезда президента Беларуси Александр Лукашенко в Крым. Только вот сначала было бы неплохо выяснить, какого мнения в вопросе принадлежности полуострова России на самом деле придерживается глава республики.
По словам депутата Госдумы от крымского региона Михаила Шеремета, лидер РБ должен как можно скорее выступить с заявлением на эту тему. В заключение политик подчеркнул, что Лукашенко всегда рады видеть на полуострове, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось о том, что у руководства Крыма накопилось огромное множество вопросов к президенту Беларуси.
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