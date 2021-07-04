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Политика
У руководства Крыма накопились вопросы к Александру Лукашенко
4 июля, 2021 09:42
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kremlin.ru/Global Look Press
Президент Беларуси Александр Лукашенко в Крыму, как и во всей России, считается желанным гостем. Глава полуострова Сергей Аксёнов заявил о том, что лидера РБ в регионе с трепетом ожидают.
Он подчеркнул, что когда главы государств — России и Беларуси — вновь задумают встретиться, Крым мог бы стать отличной площадкой для переговоров.
«Уверен, в Крыму президент Белоруссии будет чувствовать себя как дома. Как и все граждане братской страны, которые захотят посетить наш полуостров», — подчеркнул Аксёнов в своём аккаунте в соцсети ВКонтакте.
Ранее Лукашенко рассказывал о едва заметной «миротворческой миссии» России.
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