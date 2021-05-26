В Кремле рассказали об оказании помощи работавшей против «режима Лукашенко» россиянке

Политика

Россия примет меры по обеспечению защиты прав и свобод задержанной в Минске вместе с белорусским оппозиционным журналистом, основателем Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем россиянки Софьи Сапеги.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, ему ничего неизвестно об обращении матери Сапеги к главе России с просьбой о помощи, тем не менее ее не оставят одну на произвол судьбы.

«Безусловно, вся консульская защита, юридическая защита будет обеспечена для российской гражданки», — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Ранее стало известно о том, что Сапега является редактором Telegram-канала «Черная книга Беларуси». В нём публикуются личные данные белорусских силовиков.