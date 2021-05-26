Политика
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2021Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Вопрос-Ответ
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», Общественное движение «Штабы Навального». Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан иностранным агентом.
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Политика
Русская планета
Политика

В Кремле рассказали об оказании помощи работавшей против «режима Лукашенко» россиянке

Марьям Ибрагимова
26 мая, 2021 13:51
1 мин
Марьям Ибрагимова
26 мая, 2021 13:51
1 мин
Telegram-канал «Желтые сливы»
Telegram-канал «Желтые сливы»

Россия примет меры по обеспечению защиты прав и свобод задержанной в Минске вместе с белорусским оппозиционным журналистом, основателем Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем россиянки Софьи Сапеги.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, ему ничего неизвестно об обращении матери Сапеги к главе России с просьбой о помощи, тем не менее ее не оставят одну на произвол судьбы.

«Безусловно, вся консульская защита, юридическая защита будет обеспечена для российской гражданки», — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Ранее стало известно о том, что Сапега является редактором Telegram-канала «Черная книга Беларуси». В нём публикуются личные данные белорусских силовиков.

Поделиться
ТЕГИ
Дмитрий Песков
СНГ
Кремль
Беларусь
Россия
Софья Сапега
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!