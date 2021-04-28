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Политика
В Кремле рассказали о незаметном исчезновении СМИ в России на примере «Медузы»
28 апреля, 2021 14:00
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Dmitry Golubovich/Russian Look
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, станут ли в Кремле скучать по интернет-изданию «Meduza» (признано в РФ СМИ-иноагентом), если вдруг оно закроется. По его словам, исчезновение с рынка любых медиа Россия будет переживать безболезненно, никто и не заметит, как на место одного СМИ придет другое.
«Современный рынок информации построен так, что исчезновение любого СМИ не будет сильно ощущаться. Давайте говорить откровенно», – цитирует Пескова ТАСС.
Ранее в Кремле прокомментировали решение Минюста включить «Медузу» в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.
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