В Кремле рассказали о незаметном исчезновении СМИ в России на примере «Медузы»

Политика

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, станут ли в Кремле скучать по интернет-изданию «Meduza» (признано в РФ СМИ-иноагентом), если вдруг оно закроется. По его словам, исчезновение с рынка любых медиа Россия будет переживать безболезненно, никто и не заметит, как на место одного СМИ придет другое.

«Современный рынок информации построен так, что исчезновение любого СМИ не будет сильно ощущаться. Давайте говорить откровенно», – цитирует Пескова ТАСС.

Ранее в Кремле прокомментировали решение Минюста включить «Медузу» в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.