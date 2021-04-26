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Политика
Кремль поставил крест на судьбе ставшего иноагентом интернет-издания «Meduza»
26 апреля, 2021 13:25
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Павел Кашаев/Global Look Press
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал включение Министерством юстиции страны в реестр иностранных средств массовой информации интернет-издания «Meduza». По его словам, комментировать тут нечего – решение, принятое ведомством, необходимо считать законным.
«Принято решение законное, которое объявило «Медузу» иноагентом. Я просто не понимаю, что еще здесь можно добавить», – сказал Песков.
Представитель Кремля не стал отвечать на вопрос о том, в интересах какого именно государства работает СМИ, лишь посоветовал держать в уме принятое Минюстом решение и полагаться на него, передает РИА Новости.
Ранее стало известно о том, что «Meduza» намерена обжаловать решение российского ведомства.
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