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Политика

Идея стать «иностранными агентами» не нашла поддержки в «Медузе»

Кирилл Савушкин
23 апреля, 2021 17:06
1 мин
Кирилл Савушкин
23 апреля, 2021 17:06
1 мин
ivan.kolpakov/ facebook.com
ivan.kolpakov/ facebook.com

В «Медузе» приняли решение обжаловать признание издания иностранным агентом. Накануне данное решение принял Минюст РФ.

Как сообщается на сайте издания, в реестр иностранных агентов была внесена компания SIA «Medusa Project», местом регистрации которой является Латвия, передает Znak.com

В составленном Минюстом реестре, регулярно пополняемом с 2017 года, уже находятся как издания, так и физические лица, такие как правозащитник Лев Пономарев и главред «Псковской губернии» Денис Камалягин.

«Медиазона» между тем напоминает, что статус иноагента обязывает информировать власти четыре раза в году о деятельности, финансовых операциях. Кроме того, о своем статусе иноагенты обязаны напоминать даже в постах в соцсетях.

О включении «Медузы» в реестр иностранных агентов по решению Минюста стало известно в пятницу, 23 апреля.

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Минюст
Медуза
Иностранные агенты
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