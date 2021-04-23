В Кремле рассказали о «самом принципиальном за четверть века» решении Александра Лукашенко

Политика

Заявление президента Беларуси Александра Лукашенко об одном из «самых принципиальных решений за четверть века президентства», которое он принял, но пока держит в секрете, будоражит умы общественности. В поисках подробностей журналисты добрались и до Кремля, однако намерение сотрудников СМИ получить вразумительный комментарий не увенчалось успехом.

«Мне неизвестно об этом, но, как вы знаете, никаких заявлений пока не было, поэтому здесь мы так же, как и все, не знаем, о чем идет речь, – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, рассказал ли Лукашенко о своих планах Владимиру Путину во время переговоров. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Песков прокомментировал тему слияния России и Беларуси в одно государство.