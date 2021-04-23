Путин и Лукашенко обсуждали слияние государств в одно? Стал известен постоянный вопрос на повестке

Политика

Пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова спросили, обсуждался ли вопрос слияния РФ и Беларуси в одно государство на вчерашней встрече президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко. Он ответил журналистам, какой вопрос «постоянно на повестке».

«Нет, слияние государств в одно - нет», - сказал кремлевский чиновник.

Песков добавил: «А вопросы интеграции: интеграция - это же постоянный процесс, это живой механизм. Вопросы интеграции постоянно на повестке дня». Его слова приводит ТАСС.

Путин и Лукашенко провели длительные переговоры в Москве 22 апреля. Они беседовали почти четыре часа. По окончании Песков подытожил их разговор.

Ранее сообщалось, что Лукашенко на встрече объявит о принципиальном решении за четверть века президентства.