Разговор окончен: Песков подытожил встречу Владимира Путина и Александра Лукашенко

Политика

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал прошедшую 22 апреля в Кремле встречу глав России и Беларуси. По его словам, президент Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко вели переговоры почти четыре часа.

«Завершились переговоры. Почти четыре часа они продлились», — сообщил пресс-секретарь.

Он добавил, что главы государств обсудили двустороннее взаимодействие в сфере экономики, в частности в промышленности. Также обсуждались вопросы медицины, энергетики и высоких технологий

«Кроме того, подвели итоги работы, которая была за прошедший период проделана на уровне правительств по линии профильных ведомств», — приводит слова Пескова ФБА «Экономика сегодня».

Ранее стало известно, что во время встречи с Лукашенко Путин ответил на предложение президента Украины Владимира Зеленского провести встречу в Донбассе. Об этом в нашем материале.