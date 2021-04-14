В Кремле рассказали о тоне прошедшего разговора Владимира Путина и Джо Байдена

Политика

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал журналистам о тоне и продолжительности прошедшего телефонного разговора лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

По словам Пескова, Путин и Байден провели довольно продолжительную беседу, тон которой был деловым.

Журналистам Песков предложил сделать выводы о продолжительности разговора по обилию тем, которые были названы с двух сторон по результатам беседы, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

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