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Политика
В Кремле рассказали о тоне прошедшего разговора Владимира Путина и Джо Байдена
14 апреля, 2021 12:33
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Kremlin Pool/Global Look Press
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал журналистам о тоне и продолжительности прошедшего телефонного разговора лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
По словам Пескова, Путин и Байден провели довольно продолжительную беседу, тон которой был деловым.
Журналистам Песков предложил сделать выводы о продолжительности разговора по обилию тем, которые были названы с двух сторон по результатам беседы, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
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