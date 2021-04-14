На Украине «заерзали» после звонка Джо Байдена Владимиру Путину

Политика

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица дал оценку звонку американского лидера Джо Байдена президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает портал Obozrevatel.

По словам Кислицы, Украине важно, чтобы Россия и США продолжили контакты. «Иначе ситуация была бы тупиковая». При этом Байден пока не готов принять Путина в Вашингтоне или сам приехать в Москву. Встреча, скорее всего, пройдет на полях международного мероприятия или на «нейтральной территории» в двустороннем формате, пишет «РИА Новости».

Ранее в МИД России прокомментировали подготовку к возможной встрече президентов России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена.