МИД России делает свою работу для подготовки встречи Владимира Путина и Джо Байдена

Политика

В МИД России прокомментировали подготовку к возможной встрече президентов России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена.

Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что организация встречи лидеров двух стран находится в компетенции администрации президента.

По словам Захаровой, российский МИД делает свою часть работы, пишут «Известия».

Ранее Белый дом сообщил, что Байден обсудил по телефону с Путиным возможность личной встречи. Инициатором беседы стал президент США.