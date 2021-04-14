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Политика
МИД России делает свою работу для подготовки встречи Владимира Путина и Джо Байдена
14 апреля, 2021 09:31
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MFA Russia/via Globallookpress.com
В МИД России прокомментировали подготовку к возможной встрече президентов России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена.
Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что организация встречи лидеров двух стран находится в компетенции администрации президента.
По словам Захаровой, российский МИД делает свою часть работы, пишут «Известия».
Ранее Белый дом сообщил, что Байден обсудил по телефону с Путиным возможность личной встречи. Инициатором беседы стал президент США.
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