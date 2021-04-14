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МИД России делает свою работу для подготовки встречи Владимира Путина и Джо Байдена

Дмитрий Байков
14 апреля, 2021 09:31
1 мин
Дмитрий Байков
14 апреля, 2021 09:31
1 мин
MFA Russia/via Globallookpress.com
MFA Russia/via Globallookpress.com

В МИД России прокомментировали подготовку к возможной встрече президентов России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена.

Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что организация встречи лидеров двух стран находится в компетенции администрации президента.

По словам Захаровой, российский МИД делает свою часть работы, пишут «Известия».

Ранее Белый дом сообщил, что Байден обсудил по телефону с Путиным возможность личной встречи. Инициатором беседы стал президент США.

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ТЕГИ
Владимир Путин
МИД
Мария Захарова
Политика
Джо Байден
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