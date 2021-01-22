Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Новости Политика
Русская планета
Политика

В Кремле рассказали о готовности к митингу в поддержку Алексея Навального

Марьям Ибрагимова
22 января, 2021 13:25
2 мин
Марьям Ибрагимова
22 января, 2021 13:25
2 мин
Flickr
Flickr

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал готовящиеся в стране акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. По его словам, преждевременно заявлять о том, что большая часть граждан РФ недовольна существующим положением дел, не стоит, необходимо дождаться завершения митингов.

Кроме того, он отметил, что правоохранительные органы уже сейчас принимают меры по выявлению и пресечению деятельности провокаторов, призывающих жителей страны выйти на улицы.

«Что касается каких-то данных о завтрашних мероприятиях, давайте будем о них судить все-таки послезавтра», – цитирует пресс-секретаря ТАСС.

Также он подчеркнул, что Кремль не давал никаких поручений Министерству внутренних дел касаемо 23 января, когда и состоится акция. Он считает, что силовики не нуждаются в дополнительных указаниях, так как знают, как действовать.

Ранее сообщалось о том, что в Кремле прокомментировали арест российского политика Алексея Навального, а также ответили на вопрос о том, боится ли глава государства оппозиционера.

Поделиться
ТЕГИ
Дмитрий Песков
Алексей Навальный
Кремль
протесты
2 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!