Политика

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал готовящиеся в стране акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. По его словам, преждевременно заявлять о том, что большая часть граждан РФ недовольна существующим положением дел, не стоит, необходимо дождаться завершения митингов.

Кроме того, он отметил, что правоохранительные органы уже сейчас принимают меры по выявлению и пресечению деятельности провокаторов, призывающих жителей страны выйти на улицы.

«Что касается каких-то данных о завтрашних мероприятиях, давайте будем о них судить все-таки послезавтра», – цитирует пресс-секретаря ТАСС.

Также он подчеркнул, что Кремль не давал никаких поручений Министерству внутренних дел касаемо 23 января, когда и состоится акция. Он считает, что силовики не нуждаются в дополнительных указаниях, так как знают, как действовать.

Ранее сообщалось о том, что в Кремле прокомментировали арест российского политика Алексея Навального, а также ответили на вопрос о том, боится ли глава государства оппозиционера.