В Кремле публично поддержали тезисы Медведева о бессмысленности иметь дело с нынешней Украиной
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поддержал тезисы из статьи заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева. Кремль счел, что в ней «многое называется своими именами».
Песков комментировал статью, которую опубликовала газета «Коммерсантъ». Он оценил ее как «очень важную».
«Действительно, многое называется своими именами», - отметил кремлевский чиновник.
Он считает: написанное Медведевым «идет в унисон» с тем, что говорилось на разных уровнях, имея в виду сложности в восстановлении диалога.
На дополнительный вопрос, действительно ли бессмысленно устанавливать контакты с нынешним руководством Украины, Песков заявил, что «перспективы не просматриваются». Об этом пишет РБК.
Статья Медведева вышла 11 октября. Именно в этот день с визитом должна прибыть заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, занимающаяся украинскими вопросами.