Дмитрий Медведев призвал дождаться «вменяемого руководства» на Украине
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев убеждён — рассчитывать на улучшение отношений с Украиной бессмысленно до тех пор, пока во главе государства стоят Владимир Зеленский и его подчинённые. Как только руководство поменяется, взаимодействие между странами вновь будут нацелено на взаимовыгодное сотрудничество.
По мнению экс-лидера РФ, сейчас бессмысленно даже пытаться вести переговоры с республикой, нужно лишь дождаться «вменяемого руководства».
«Россия умеет ждать. Мы люди терпеливые», — заявил Медведев.
В заключение он добавил, что в настоящее время «у руля» стоят «невежественные и необязательные» люди, не способные принимать решения, поскольку «они постоянно меняют позицию в угоду своим заокеанским хозяевам».
Полная версия статьи Медведева о бессмысленности выстраивания отношений с Украиной опубликована в газете «Коммерсантъ».
Ранее стало известно о намерении российского президента восстановить отношения с Украиной.