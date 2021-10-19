В Кремле прокомментировали приостановку российско-натовских контактов фразой «отношений не было»
В официальной резиденции президента РФ Владимира Путина прокомментировали приостановку российско-натовских контактов. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, на самом деле между нашей страной и военно-политическим блоком «отношений никаких не было».
Представитель Кремля убежден, что Североатлантический альянс прикладывал усилия лишь для того, чтобы сдерживать Россию, и последней каплей в этом взаимодействии стало выдворение дипломатов РФ.
«Все это сделало неотвратимым приведений ситуация де-факто к де-юре. От этого мы не пострадаем. Никакого диалога с НАТО и так не было», - подчеркивает Песков.
Он пояснил, что российский посол в Брюсселе в случае необходимости ответит на все вопросы, как это было и ранее.
«Мы неоднократно говорили, что танго танцевать в одиночку невозможно, мы этого делать не собираемся», - цитирует пресс-секретаря президента РФ Telegram-канал «Вы слушали Маяк».
Напомним, с 1 ноября РФ приостанавливает работу своего представительства при НАТО.