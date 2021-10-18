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Политика
С 1 ноября Россия разрывает отношения с НАТО
18 октября, 2021 15:29
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MFA Russia/via Globallookpress.com
Стал известен радикальный ответ России на высылку 8 дипломатов из Брюсселя. Решено, что с 1 ноября Россия приостанавливает работу своего представительства при НАТО.
О решении сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Также прекратит работу информбюро НАТО при посольстве Бельгии в Москве. Контакты с Москвой отныне возможны через посла в Бельгии. Об этом пишет РБК.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял об отсутствии иллюзий по поводу нормализации отношений с НАТО.
8 октября сообщалось о возможных сценариях ответных шагов России на действия Североатлантического альянса. Рассматривались сокращение миссии при НАТО и закрытие представительства в Москве в случае, если союз не поменяет позицию в отношении России.
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