Россия может пойти на закрытие своей миссии при НАТО после высылки 8 дипломатов
В России согласуют ответные меры на решение НАТО выслать восемь российских дипломатов миссии при альянсе. Есть два варианта развития событий: власти могут вдвое сократить размер миссии при альянсе или вовсе закрыть представительство в Москве.
Об этом говорят информированные источники. Меры сейчас обсуждаются разными ведомствами.
Однозначно решено, что они коснутся Военной миссии связи НАТО в Москве. Она работает с 2002 года под эгидой посольства Бельгии. По данным сайта, штат представительства составляет 13 человек. В действительности, знает «Коммерсант», сейчас сотрудников, как минимум, в два раза меньше.
Один из собеседников издания сказал, что Россия может свернуть постпредство там. Это произойдет, если НАТО не поменяет позицию.
О сокращении российской миссии при НАТО стало известно 6 октября. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что данный шаг удивил, ведь никаких причин названо не было.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг связал сокращение миссии с общей деятельностью российской стороны, не объяснив, чем именно она не устроила альянс.