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Политика
НАТО дал пояснения решению о высылке российских дипломатов
7 октября, 2021 14:19
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Frederic Sierakowski/Keystone Press Agency/Global Look press
Североатлантический альянс принял решение выслать 8 дипломатов России не из-за каких-то конкретных событий. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
По словам представителя ЕС, решение о высылке российских дипломатов из Брюсселя было принято на фоне общей деятельности российской стороны, передаёт «ТАСС».
Днём ранее стало известно, что НАТО вполовину сокращает число российских диппредставителей. Из 20 присутствующих в Брюсселе посланников 8 будут высланы по подозрению в работе на российскую разведку. Еще две должности будут сокращены.
На решение НАТО о высылке представителей РФ уже отреагировал МИД РФ. В ведомстве указали, что этот шаг показывает истинные цели альянса. Об это рассказывает ФБА «Экономика сегодня».
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