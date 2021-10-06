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Политика
НАТО нанёс дипломатический «удар» по России за шпионаж и «убийство»
6 октября, 2021 18:52
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Youtube / NATO
Восемь дипломатов РФ из миссии в НАТО будут высланы обратно на родину. Об этом стало известно сотрудникам британского телеканала Sky News.
«НАТО решила наполовину уменьшить миссию России при альянсе в ответ на предполагаемую враждебную деятельность, в том числе убийства и шпионаж», — сообщила редактор Sky News Дебора Хейнс в Twitter.
По её информации, высылке подвергнут россиян, которые считаются сотрудниками российской разведки.
При этом в российской мисси при НАТО будет сокращеноеще две должности. Таким образом численность представителей РФ в альянсе сократится с 20 человек до 10.
Российские представители должны уехать до конца месяца, отмечает РИА «Новости».
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