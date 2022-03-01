В Кремле прокомментировали итоги российско-украинских переговоров и сообщили о предстоящих планах
Президенту РФ Владимиру Путину доложено об итогах российско-украинских переговоров. При этом в Кремле пока не решились давать конкретную оценку условиям прекращения спецоперации, выставленным обеими сторонами.
О том, как прошла встреча, лидеру РФ доложил «лично и письменно» его помощник Владимир Мединский, возглавивший российскую делегацию.
«Сейчас рано давать какие-то оценки. Мы не хотели бы этого делать преждевременно. Предстоит их проанализировать и потом уже думать о перспективах», - пояснил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
Кроме того, он отметил, что в настоящее время встреча и разговор Путина с украинским президентом Владимиром Зеленским в планы не входят, поскольку «ведутся прямые переговоры между российской и украинской делегациями», передает Telegram-канал «Вы слушали маяк».
Ранее состоявшиеся в Беларуси переговоры оценил лидер Украины. Также он сообщил, при каких условиях может состояться вторая встреча.