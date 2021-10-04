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Политика
В Кремле прокомментировали идею Чечни распространить на всю Россию практику извинений на камеру
4 октября, 2021 14:18
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Kremlin Pool/Global Look Press
В официальной резиденции президента РФ прокомментировали идею вице-премьера Чечни Джамбулата Умарова о необходимости распространить в России практику извинений на камеру, поскольку это «важное моральное наказание».
Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков заявил, что Кремль этим вопросом заниматься не будет, и переадресовал его правоохранителям, передает РБК.
Ранее в Кремле прокомментировали задержание в Москве журналиста «КП» в Беларуси«.
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