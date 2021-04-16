В Кремле переложили ответственность за ситуацию в Донбассе на Макрона и Меркель

Политика

В Кремле возлагают большие надежды на предстоящую встречу президента Франции Эммануэля Макрона с лидером Украины Владимиром Зеленским. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что после их беседы обстановка в Донбассе могла бы улучшиться.

Известно, что лидеры государств проговорят примерно полтора часа, а после к ним присоединится в формате видеоконференции канцлер Германии Ангела Меркель. Песков убежден, что Зеленский прислушивается к советам Макрона и Меркель, поэтому последние должны сделать со своей стороны все возможное для того, чтобы украинский лидер перестал устраивать провокации в Донбассе и, в первую очередь, дал приказ о прекращении огня.

«Важно, чтобы и господин Макрон и госпожа Меркель во время конференц-колла использовали свое влияние», – цитирует представителя Кремля Газета.ru.

Ранее стали известны подробности телефонного разговора лидера Штатов Джо Байдена и президента РФ Владимира Путин. Не обошлось без упоминаний оппозиционера Алексея Навального.