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Политика

В Кремле переложили ответственность за ситуацию в Донбассе на Макрона и Меркель

Марьям Ибрагимова
16 апреля, 2021 14:10
2 мин
Марьям Ибрагимова
16 апреля, 2021 14:10
2 мин
Kremlin Pool/Global Look Press
Kremlin Pool/Global Look Press

В Кремле возлагают большие надежды на предстоящую встречу президента Франции Эммануэля Макрона с лидером Украины Владимиром Зеленским. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что после их беседы обстановка в Донбассе могла бы улучшиться.

Известно, что лидеры государств проговорят примерно полтора часа, а после к ним присоединится в формате видеоконференции канцлер Германии Ангела Меркель. Песков убежден, что Зеленский прислушивается к советам Макрона и Меркель, поэтому последние должны сделать со своей стороны все возможное для того, чтобы украинский лидер перестал устраивать провокации в Донбассе и, в первую очередь, дал приказ о прекращении огня.

«Важно, чтобы и господин Макрон и госпожа Меркель во время конференц-колла использовали свое влияние», – цитирует представителя Кремля Газета.ru.

Ранее стали известны подробности телефонного разговора лидера Штатов Джо Байдена и президента РФ Владимира Путин. Не обошлось без упоминаний оппозиционера Алексея Навального.

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ТЕГИ
Дмитрий Песков
Ангела Меркель
Кремль
Владимир Зеленский
Донбасс
Эммануэль Макрон
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