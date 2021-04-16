Джо Байден позвонил Владимиру Путину из-за Алексея Навального

Политика

Стали известны подробности телефонного разговора лидеров двух государств – Соединенных Штатов Америки и России. Как оказалось, не обошлось и без упоминаний осужденного оппозиционера Алексея Навального.

«В своем недавнем разговоре с президентом Путиным президент Байден выразил нашу серьезную озабоченность по поводу злонамеренной деятельности России, включая использование химического оружия при попытке убийства Алексея Навального», – сказано в заявлении посла Штатов в РФ Джона Салливана.

Он подчеркнул также, что донес до представителей Министерства иностранных дел РФ информацию о том, что власти США намереваются продолжать принимать меры для привлечения российского правительства к ответственности за его враждебные действия. При этом Штаты не исключают возможности для сотрудничества с РФ с целью построить более стабильные отношения, которые бы соответствовали американским интересам.

Ранее сообщалось о том, что Джо Байден назвал лидера РФ «Клутиным».